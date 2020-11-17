Храм в Гаджиево ищет церковных певчих

За работу предполагается небольшое вознаграждение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всех тех, кто хочет попробовать свои силы в церковном пении, зовут в храм Святого апостола Андрея Первозванного в Гаджиево (если есть пропуск в закрытый город, конечно). Иметь особые умения для этого не обязательно, но музыкальный слух необходим.

- Жизнь любого храма - это богослужения. По церковным канонам, они должны сопровождаться хоровой музыкой, но, к сожалению, в настоящий момент мы остались практически без певчих. Мы приглашаем всех, кто имеет возможность, а главное, желание, стать частью небольшого музыкального коллектива храма. Также большим плюсом для станет работа с профессиональным хормейстером! Вы не только сделаете доброе дело, но и сможете приобрети новые навыки под руководством опытного музыканта, - сообщили в группе храма.

За работу планируется небольшое вознаграждение. Могут прийти не только взрослые, но и подростки с 12 лет. Все, кто хочет заняться таким делом, могут написать в личные сообщения Ольге Люгаевой.

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