В Мурманске на улице Олега Кошевого появился обновленный сквер

Проект осуществлен в рамках программы благоустройства зон отдыха на свободных городских территориях внутри кварталов. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске на улице Олега Кошевого в районе дома №5 завершили работы в сквере. Местные жители смогут пользоваться детской площадкой с тремя игровыми комплексами, спортивной площадкой с тренажерами и террасой с деревянным настилом. Кроме этого в обновленном месте для отдыха сделали пешеходные дорожки, 15 скамеек с урнами, 19 фонарей, общественный туалет, подходящий и для маломобильных групп, а также зеленую зону площадью 3 тысячи квадратных метров.

Проект осуществлен в рамках программы благоустройства зон отдыха на свободных городских территориях внутри кварталов. Жители Мурманска смогли принять участие при планировании благоустройства.

- Мурманчанам был предъявлен проект благоустройства, в процессе обсуждения мнение каждого было услышано, а в сентябре прошлого года этот предварительно одобренный вариант благоустройства был вынесен на народное голосование и получил поддержку. За него проголосовали 3091 человек, - рассказал глава администрации Мурманска Евгений Никора.

Напомним, что глава администрации также сообщил, что разбитая теплица у одной из мурманских гимназий станет спортплощадкой.

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