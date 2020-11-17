Погода в Мурманске и области на 17 ноября 2020 года: до +5 и сильный ветер

В Мурманской области зима пока очень теплая и без снега. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Кажется, тепло в ближайшее время не собирается покидать Заполярье. Жителям Мурманской области остается только привыкать к непривычному климату.

17 ноября регион ожидает облачная с прояснениями погода. Местами возможны осадки. Ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью от -2 до +3 градусов, днем от 0 до +5.

- С 17 по 18 ноября погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с юга Норвежского моря на Баренцево море. По Мурманской области в этот период ожидаются местами осадки, сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью от -2 до +3 градусов, днем от 0 до +5. 19 ноября ожидается смещение активного циклона юга Скандинавии через Кольский полуостров: интенсивность осадков увеличится, температура воздуха незначительно понизится, - сообщает мурманский гидрометцентр.

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