Администрация ЗАТО Видяево просит не приглашать родственников на Новый год

Причиной обращения администрации стала ситуация с коронавирусом. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Администрация ЗАТО Видяево обратилась к местным жителям и попросила не приглашать родственников на празднование Нового года.

– Обращаемся к тем, кто ранее оформил пропуска своим родственникам на въезд в ЗАТО Видяево на ближайший период и на новогодние праздники. Сейчас, к сожалению, не то время, чтобы можно было, не опасаясь за свое здоровье и своих близких, разъезжать по стране и приезжать в гости. Отмените приезды! Так будет правильно и оправдано, – говорится в опубликованном сообщении.

Причиной обращения администрации стала ситуация с коронавирусом. По данным рабочей группы оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции, на территории ЗАТО Видяево за минувшие две недели в два раза увеличилось число больных и тех, кто с ними контактировал.

На 16 ноября, как сообщили в Кольской ЦРБ, у 15 человек подтвержден диагноз «коронавирус», а еще 20 человек были в контакте с заболевшими. Основной причиной роста называют несоблюдение ограничений и правил поведения.

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