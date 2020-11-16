Руководителя турфирмы в Мурманске осудили за мошенничество

Согласно материалам дела, будучи генеральным директором фирмы обвиняемый предлагал клиентам путевки на Кубу, в Доминиканскую Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Грецию, Абхазию и Египет. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Мурманске состоялся суд над директором компании «Эвриком-Трэвел». 61-летнего мужчину обвиняют в совершении семи хищений чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения.

Согласно материалам дела, будучи генеральным директором фирмы, обвиняемый предлагал клиентам путевки на Кубу, в Доминиканскую Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Грецию, Абхазию и Египет. Клиенты вносили требуемые для оплаты отдыха суммы, однако бронирования турпродукта не происходило, деньги туроператору для формирования туристского продукта и его оплаты не перечислялись, туристский продукт не приобретался.

Мурманчане, чей отдых был испорчен, обратились в правоохранительные органы. А там уже возбудили уголовное дело. Мужчину обвинили в семи фактах мошенничества. Во время судебного разбирательства обвиняемый вину не признал. Он заявил, что намеревался исполнить свои обязательства, а клиентов не просил вносить все суммы полностью. Выслушав стороны, суд признал директора турфирмы виновным и приговорил его к 3,5 года лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 411 тысяч 280 рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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