Треть семей в Мурманске может позволить себе купить новое авто в кредит

По данным составителей, у Мурманской области 35,8% семей могут позволить себе купить в кредит и обслуживать новый автомобиль в 550 тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Чуть больше трети семей в Мурманске могут позволить себе купить в кредит новое авто за 550 тысяч рублей и обслуживать его. Такие данные озвучили исследователи РИА «Рейтинг», изучив, в каких регионах страны самая высокая доступность покупки автомобилей.

По данным составителей, у Мурманской области 35,8% семей могут позволить себе купить в кредит и обслуживать новый автомобиль в 550 тысяч рублей. А машину среднего класса стоимостью 1,4 миллиона рублей могут позволить себе 18,6% семей. В то же время автомобиль премиум класса за 5,5 миллионов смогут позволить себе 3,7%.

Составители рейтинга отметили, что только в семи регионах страны более половины среднестатистических семей могут купить авто в кредит и впоследствии содержать его без определенных проблем.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там новую машину за 550 тысяч рублей могут позволить себе 66,7% семей. В начале списка так же Чукотский автономный округ, Магаданская область и Москва.

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