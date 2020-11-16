Более 3500 предпринимателей в Мурманской области получили отсрочку по налогам, авансовым платежами и страховым взносам

Глава региона попросил предпринимателей обратить особое внимание, что до 1 декабря им необходимо представить в налоговую инспекцию соответствующие документы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство России продлило отсрочку по налогам, авансовым платежами и страховым взносам до 30 декабря 2020 года для бизнеса, пострадавшего от карантинных мер. Воспользоваться ей могут субъекты малого и среднего предпринимательства, вошедшие в федеральный перечень пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслей экономики, установленный постановлением Правительства РФ от 07.11.2020 № 1791.

– Эта мера поддержки затронет свыше 3,5 тысяч мурманских предпринимателей. Они работают в 14 различных сферах деятельности, среди которых гостиничный бизнес, прокат фильмов, туризм, искусство и творчество, организация развлечений, ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, услуги парикмахерских и салонов красоты и некоторые другие, – сказал во время оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона попросил предпринимателей обратить особое внимание, что до 1 декабря им необходимо представить в налоговую инспекцию соответствующие документы. Заявление об отсрочке нужно направить в налоговый орган по месту нахождения заинтересованного лица или направить по почте на бумажном носителе. Кроме того заявления можно подать и в произвольной форме через онлайн-сервис «Обратиться в ФНС России».

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