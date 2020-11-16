ДТП рядом с аэропортом "Мурманск": автобус №106 съехал в кювет, пострадал кондуктор

Пассажиров в автобусе не оказалось. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

На минувших выходных по пути в мурманскую воздушную гавань произошла авария - рейсовый автобус вылетел в кювет, из-за чего пострадал человек.

- 14 ноября в 13.45 в районе 16-го километра автоподъезда к аэропорту "Мурманск" водитель автобуса "МАЗ" маршрута №106, двигаясь со стороны поселка Мурмаши в сторону аэропорта, съехал в левый кювет. В автобусе пассажиры отсутствовали. В дорожно-транспортном происшествии получил телесные повреждения кондуктор, который был доставлен в медицинское учреждение Мурманска. По данному факту проводится проверка, более детальные обстоятельства выясняются, - рассказала "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В соцсетях разгорелись споры о том, что же стало причиной ДТП. Одни предполагают, что водителю стало плохо за рулем, другие отмечают неисправность двигателя или гололедицу. Что же действительно случилось, установят госавтоиспекторы.

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