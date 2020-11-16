Самый мощный ледокол в мире «Арктика» вышел из Мурманска в первый рейс

Длина ледокола нового поколения - 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В октябре самый мощный ледокол в мире «Арктика» - головное судно проекта 22220 - приняли в состав флота «Атомфлота», на церемонии поднятия государственного флага присутствовал премьер-министр Михаил Мишустин.

В Мурманск ледокол прибыл после ледовых испытаний, в том числе прохождения пути к Северному полюсу. Несколько недель «Артику» готовили к первому рейсу. И, наконец он начался 14 ноября.

- Судно взяло курс в направлении Карского моря. До середины декабря атомный ледокол "Арктика" будет работать в акватории Северного морского пути, - сообщили в «Атомфлоте».

Первый рабочий рейс будет длиться три недели.

- Первый рабочий рейс - особенное событие для экипажа судна и всего нашего предприятия. Атомный ледокол «Арктика» готов обеспечить ледокольные проводки по всей акватории Севморпути. В Арктике идет активный процесс ледообразования. Сейчас у нас есть возможность, что называется, обкатать ледокол. Это обычный процесс после ввода в эксплуатацию любого судна, - сообщил первый заместитель генерального директора – директор по судоходству «Атомфлота» Леонид Ирлица.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Над Баренцевым морем прошли тренировочные полеты вертолетов. Четыре вертолета Ка-27 Северного флота отработали посадку на палубу фрегата «Адмирал Касатонов» (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru