Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: что делать, если в семье кто-то заболел коронавирусом или гриппом

Врачи настоятельно просят не пренебрегать мерами безопасности и беречь свое здоровье. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области опубликовало список рекомендаций для тех, чьи родственники заболели ковидом или гриппом.

В первую очередь необходимо вызвать врача, а заболевшего переместить в отдельную комнату. Если это не возможно, не подходить к больному ближе, чем на один метр. Необходимо до минимума ограничить контакты больного с другими родственниками, особенно детьми, пожилыми людьми или теми, кто страдает от хронических заболеваний.

Врачи советуют проветривать комнату каждые два часа. Регулярно мыть и дезинфицировать поверхности бытовыми моющими средствами. Эти манипуляции должны проводиться не реже двух раз в день. Для больного выделить отдельную посуду и после каждого приема пищи подвергать ее дезинфекции. Заботиться о заболевшем должен только один из членов семьи. Ухаживая за ним необходимо использовать маски, перчатки и дезинфицирующие средства. Тщательно мыть руки с мылом до и после того ухода за больным.

Врачи настоятельно просят не пренебрегать мерами безопасности и беречь свое здоровье.

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