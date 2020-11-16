Число умерших от коронавируса в Мурманске на 16 ноября 2020 года составило 387 человек

Коронавирус унес жизни еще 6 человек.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
К сожалению, ноябрь не радует нас днями, когда бы обошлось без летальных исходов от коронавируса. Согласной последней информации оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки в регионе умерли от опасной инфекции еще 6 человек. Всего насчитывается 387 смертей.
С начала пандемии COVID-19 подхватили 23587 жителей Заполярья. 259 новых случаев были выявлены за последние 24 часа. Больше всего заболевших приходится на Мурманск (+118, всего 12330), на втором месте Североморск (+33, всего 2397), а замыкает печальную тройку Белокаменка (2354). 85% заболевших переносят болезнь в легкой форме или средней тяжести, 15% - в тяжелой. 1062 человека находятся на обсервации, 3923 - на самоизоляции.
Выздоровели 19167 пациентов, из них 199 поправились за минувшие сутки.
Напомним: в Мурманской области от коронавируса умерли 22 постояльца социальных учреждений.
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