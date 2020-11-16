В Мурманской области часть детских садов и колледжей ввели ограничения из-за заболевших коронавирусом

Как отметила министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба, сейчас 162 общеобразовательные организации и 112 учреждений дополнительного образования работают в обычном режиме. Фото: Мария ЛЕНЦ

16 ноября у школьников в Мурманской области закончились каникулы, и ребята вышли на очный режим учебы. Губернатор Андрей Чибис признался, что такое решение на фоне роста заболевших далось непросто.

Как отметила министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба, сейчас 162 общеобразовательные организации и 112 учреждений дополнительного образования работают в обычном режиме.

- Шесть групп в шести детских садах ввели ограничения: 4 из-за ОРВИ и 4 из-за ковила. Из 20 учреждений профессионального образования в трех десять групп переведены на дистанционный режим работы из-за коронавируса - это Северный колледж физической культуры и спорта, медицинский колледж и Кандалакшский индустриальный колледж. Вузы преимущественно проводят обучение дистанционно. С 12 ноября началось тестирование учителей и студентов педагогического профиля, которые будут проходить практику в школах, на коронавирус. Его прошли уже 4963 человек из 5222, до 1 декабря будут протестированы те, кто не смог сейчас сдать тест из-за отпусков и временной нетрудоспособности, - сообщила Ольга Дзюба.

В сентябре для учреждений образования дополнительно закупили 11 тысяч бактерицидных рециркуляторов и более тысячи бесконтактных термометров. На это из бюджета региона выделили 146 миллионов рублей. Также в школах, гимназиях и т.д. следят за тем, чтобы все правильно носили маски, были антисептики и проводилась термометрия. Нарушения по этим пунктам уже были, но с персоналом провели профилактические беседы.

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