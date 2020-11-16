Пьяный житель Мурманской области выбил дверь в квартиру знакомой

Инцидент произошел вечером 26 августа в населенном пункте Белое море Кандалакшского района. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурманской области перед судом предстал мужчина, выбивший дверь в квартиру знакомой, чтобы выяснить отношения.

Инцидент произошел вечером 26 августа в населенном пункте Белое море Кандалакшского района. Мужчина 1981 года рождения был пьян, когда решил, что должен выяснить отношения со своей знакомой.

– Он пришел к ее квартире. Входная дверь была заперта. Тогда мужчина выбил ее ударами, после чего проник в жилище знакомой, – сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о незаконном проникновении в жилище, совершенном против воли проживающего в нем лица. В ходе предварительного следствия, а также на судебном заседании подсудимый полностью признал вину в совершении инкриминируемого преступления. По решению суда мужчине назначено наказание в виде в виде 80 часов обязательных работ.

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