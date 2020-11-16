В Мурманской области от коронавируса умерли 22 постояльца социальных учреждений

Как сообщили министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев, сейчас все подведомственные учреждения работают в штатном режиме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Если кто-то может перенести коронавирус легко, то другим лучше не болеть, так как вероятны серьезные осложнения и даже смерть. К категории уязвимых относятся постояльцы социальных учреждений: это и инвалиды, и лица старше 65 лет, и имеющие различные заболевания.

Как сообщили министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев, сейчас все подведомственные учреждения работают в штатном режиме. С 21 марта сохраняется запрет на посещение стационаров третьими лицами, также за состоянием сотрудников и пациентов ведется постоянный мониторинг.

- Мы увеличили кратность уборки помещений: жилых с 5 раз до 8 в сутки, холлов и коридоров - с 5 до 12 в сутки. Также стало больше приемных отделений для изоляции пациентов с признаками болезни: с 71 места до 108. У нас есть месячный запас средств индивидуальной защиты, - отметил Сергей Мякишев. - Всего в области 12 поставщиков услуг, в том числе одна негосударственная организация, в них находится более 2000 человек. С весны учреждения Кировска и Апатитов перешли на закрытый и вахтовый режим, с июля также это сделали в Мончегорске, Североморске, Мурманске. Эти меры позволили более менее спокойно пройти первую волну. Во время второй волны мы, к сожалению, снова перешли на вахтовый метод: отменили его 1 сентября и вернули 8 октября.

Сейчас в закрытом режиме работают 13 учреждений, на вахтах трудятся 341 человек, которые получают стимулирующие выплаты. На эти цели из регионального бюджета выделили 97 миллионов рублей, из федерального - 163 миллиона.

- С начала пандемии мы зафиксировали 338 заболевших коронавирусом, из них 215 вылечились, 101 продолжает лечение, 22 умерли, - уточнил министр.

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