Министр здравоохранения Мурманской области: "Растет число тяжелых больных коронавирусом"

Волонтеры помогают в работе колл-центров поликлиник. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Традиционная часть оперативного совещания по понедельникам в правительстве Мурманской области - доклад министра здравоохранения о текущей ситуации с коронавирусом в регионе.

Дмитрий Панычев сообщил, что в Заполярье сохраняется высокий процент выздоровевших - 82,4%, что лучше общероссийского показателя. На данный момент коронавирус победили 19332 человека при том, что заразились с момента пандемии 23587 человек.

- 85% заболевших переносят болезнь в легкой форме или средней тяжести, 15% - в тяжелой. 1062 человека находятся на обсервации, 3923 - на самоизоляции, - отметил профильный министр.

Число тяжелых пациентов растет, еще летом их было 9%. На прошлой неделе в регионе развернули 77 дополнительных ковидных коек, таким образом общее их число достигло 1346, в том числе 705 с кислородом и 126 с ИВЛ. Бесплатные лекарства от ОРВИ и коронавируса получили уже более 45 тысяч пациентов, 2285 - на прошлой неделе. В ближайшее время ожидаются новые поставки. С начала пандемии в Мурманской области сделано свыше 555 тысяч тестов на коронавирус.

- Система здравоохранения работает в очень напряженном режиме. Хотелось бы отметить волонтеров, которые оказывают неоценимую помощь в работе колл-центра, обзвоне пациентов и доставке лекарств на амбулаторном этапе. Эта помощь очень нужна и дорогого стоит, - отметил Дмитрий Панычев.

К его словам присоединился губернатор Андрей Чибис.

- Хочу сказать спасибо нашим водителям правительственной автобазы, которые активно задействованы на разводе медработников. Это очень важно, когда люди подключаются к помощи профессиональному сообществу, чтобы предотвратить самый критический сценарий, - добавил глава региона.

Также он поручил поощрить водителей.

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