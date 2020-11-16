Губернатор Мурманской области Андрей Чибис: "Надо избежать двойного трактования закона рыбопромышленниками и сотрудниками пограничной службы"

Рыбоперерабатывающие фабрики остались без сырья из-за конфликта пограничников и рыбопромышленников. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области сложилась непростая ситуация с прибрежным рыбным промыслом. Напомним: конфликт возник между рыбопромышленниками и сотрудниками пограничной службы. Последние запретили рыбакам шкерить рыбу в море, считая, что это нарушение статьи 8.17 КоАП. Но если этого не сделать, то улов просто сгниет за те 7-10 дней, что судно находится на промысле. Рыбопромышленники пожаловались, что им выписывают штрафы и это привело к остановке работы рыбоперерабатывающих фабрик - для них нет сырья. При этом в погранслужбе сообщили, что штрафов еще не было - только акты фиксации нарушения закона.

Ожидаемо в ситуацию вмешались региональные власти.

- Мы провели заседание межведомственной комиссии по вопросам рыболовства. Наша задача - позволить рыбакам-любителям не просто добывать, а реализовывать продукцию. Соответствующий законопроект нашим сенатором Константином Долговым был подготовлен. Стоит задача, с учетом субботних встреч с рыбаками и пограничниками, урегулировать вопрос с различной трактовкой разных сторон законодательства. Все выходные проходили консультации с федеральным центром. Поручаю обеспечить Константину Долгову вместе с вице-губернатором Дмитрием Филипповым скорейшее внесение законопроекта, который позволит избежать двойных трактовок закона, чтобы наши прибрежники могли продолжить и активизировать помысел в рамках законодательства. Прошу эту задачу реализовать как можно скорее - сегодня-завтра, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

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