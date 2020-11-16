В Мурманской области назначен новый министр цифрового развития

Зинаида Разживина - новый министр цифрового развития Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области

Новая неделя в правительстве Мурманской области началась с кадровых перестановок. Министром цифрового развития региона вместо Ивана Пархоменко стала Зинаида Разживина, которая только в январе этого года стала главным жилищным инспектором Заполярья. Решение о назначении было принято после выездного заседания Совета Федерации, которое состоялось в открывшемся Центре управления регионом.

- Высоко была отмечена та работа что провидится в Мурманской области по цифровизации всех процессов, особенно в сфере городского хозяйства. С учетом поставленных задач было принято решение сделать министром Зинаиду Разживину. Вы все ее прекрасно знаете, в Минстрое она отвечала за проект "Умный город", является куратором "Умного региона" у нас. Задача не просто активизировать работу, что ведется, а чтобы она приносила практическую пользу жителям и позволила перевернуть ситуацию в городском хозяйстве, в том числе разных отраслях: медицине, образовании. Мы будем очень плотно и регулярно сверять часы. Обращаюсь ко всех главам муниципальных образований и ведомств: ориентируем Зинаиду Вячеславовну в плане цифровизации, - прокомментировал свое решение губернатор Андрей Чибис.

Иван Пархоменко остается работать в министерстве цифрового развития Мурманской области, но уже в должности первого заместителя министра.

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