Погода в Мурманске и области на 16 ноября 2020 года: до +5 градусов, небольшой дождь

Осень в этом году выдалась теплой. Фото: Антон ПИКУС

Начало новой недели в Заполярье не обещает быть снежным, хотя в Хибинах уже объявлен сезон лавинной опасности. Пока что погода не хочет дарить нам новогоднее настроение.

- 16 ноября в Мурманской области будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха от 0 до +5, ночью местами до -3 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Кольский полуостров продолжает находиться под влиянием восточной периферии обширной циклонической депрессии, расположенной над Норвежским, Гренландским и Баренцевым морями.

Как сообщают в паблике "Погода в Мурманске" тепло в областном центре сохранится минимум до середины недели, причем температура стабильно будет в плюсе как днем, так и ночью, лишь при прояснениях в любое время суток возможна просадка ближе к нулю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Мурманской области больше страдают от космической погоды, чем жители других широт. Полярные районы находятся под самым сильным влиянием солнечной активности (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru