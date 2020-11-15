В Алакуртти построят новые дома для военнослужащих

Строительство будет вестись преимущественно за счет внебюджетных источников финансирования. Фото: правительство МО

Пока в Мурманске готовятся к строительству новых домов для расселения жителей Больничного городка, в Алакуртти собираются построить жилье для военнослужащих.

Вице-губернатор, министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский уже оценил перспективы предстоящей стройки.

- Главное решение, которое было принято, – будем в Алакуртти строить новые дома для военнослужащих совместно с Министерством обороны и преимущественно за счет внебюджетных источников финансирования. Уже в следующем году планируется начать проектирование. Предварительно договорились о планах по согласованию параметров жилья – отметил Владислав Сандурский.

Вице-губернатор совместно с командованием 80-й бригады и руководством Кандалакшского района осмотрел и предварительно согласовал площадки, где должны будут появиться жилые дома для военных. В целом они обеспечены необходимой инфраструктурой.

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