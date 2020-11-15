Клуб "Мурман" одержал победу на Чемпионате России по хоккею с мячом

Мурманчане обыграли соперников. Фото: vk.com/murmanbandy

В копилке у нашей сборной по хоккею с мячом еще одна победа! На Чемпионате России по данному виду спорта, который проходил в Ульяновске, клуб "Мурман" сошелся на льду с казанской командой «Ак Барс-Динамо», обойдя соперников со счетом 4:2.

- Я благодарен ребятам за самоотдачу, за то, что мы выстояли и не пропустили голы во втором тайме. Думаю, что мы были удачливы в этой игре. Поздравляю также наших болельщиков, которые переживали за команду и следили за трансляцией, - отметил главный тренер команды «Мурман» Александр Кротов.

Следующий матч "Мурмана" пройдет в Ульяновске на льду Ледового дворца "Волга-Спорт-Арена" 21 ноября. Наша команда сойдется с красноярским "Енисеем".

Напомним: весной этого года заполярный клуб "Мурман" разгромил «Динамо-Казань» со счетом 5:0 в нашу пользу.

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