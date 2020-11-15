Число умерших от коронавируса в Мурманске на 15 ноября 2020 года составило 381 человек

Коронавирус унес еще 5 жизней. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Коронавирус продолжает забирать все новые жизни, не щадя никого. Согласной последней информации оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе умерли от ковида еще пять человек. Всего - 381 летальный исход. Напомним: антирекорд по числу выявленных смертей от ковида за один день в Заполярье был зафиксирован 7 ноября.

Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 23328 жителей Заполярья. 252 новых случая были выявлены за последние 24 часа. Больше всего заболевших приходится на Мурманск, на втором месте Белокаменка, а замыкает печальную тройку Североморск. 83% заболевших - с легкой и средней формой течения болезни, 17% - тяжелых.

Выздоровели 18968 пациентов, из них 106 поправились за минувшие сутки.

Напомним: коронавирус проник в колонии Мурманской области. В ИК-17 в Мурманске выявили заключенных с COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

(Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru