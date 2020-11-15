Выпускник школы в Североморске получил грант на поездку Лондон

Полученные деньги Илья планирует потратить на поездку в Лондон. Фото: Североморские вести

В Североморске выпускник школы №10 Илья Чуб получил грант Министерства просвещения России размером 125 тысяч рублей. Его наградили за научные работы в области математики - «Обобщение независимого соотношения между расстояниями в окружности» и «Обобщение независимого соотношения между компонентами треугольника».

Грант дается учащимся, которые показали высокие достижения в математике, информатике и цифровых технологиях.

- Илья - медалист 2020 года, неоднократный победитель регионального и Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее», награжден Большой научной медалью, член Национальной делегации РФ на Международной научной выставке «ЭКСПО-НАУКА» 2019 года в Абу-Даби, - сообщило министерство образования и науки Мурманской области.

Полученные деньги Илья планирует потратить на поездку в Лондон, но не на простое путешествие. В 2021 там состоится научная конференция, на которой наш земляк наверняка вновь сможет проявить свои знания.

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