В аэропорту «Мурманск» не обнаружено ни одного «антимасочника»

В аэропорту обязательно надо носить маски. Фото: Алиса ТИТКО

Весной в Мурманской области был введен обязательный масочный режим. В связи с этим администрация Кольского района и представители ОМВД регулярно проводят рейды, чтобы посмотреть, как северяне выполняют требование носить средства индивидуальной защиты. Проверяют, прежде всего, общественные места, такие как магазины, аптеки и транспорт. И подобные мероприятия дают свои результаты.

Так, 11 ноября во время очередного рейда в мурманском аэропорту не было обнаружено ни одного человека без средств индивидуальной защиты – ни среди сотрудников, ни среди пассажиров.

- Всего в Кольском районе с мая было проведено более 1200 рейдов по выявлению нарушителей масочного режима. В рамках инспекций уже удалось проверить порядка 2100 общественных мест, причем 315 из них прошли в общественном транспорте, который проходит через районный центр, - сообщила администрация Кольского района.

По итогу проверок было проведено 2379 профилактических беседы и составлено 232 административных протокола на общую сумму 73 тысячи рублей.

Граждане, игнорирующие ношение масок, попадают под статью, которая предусматривает наказание в виде первичного предупреждения или штрафа в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма варьируется от 10 до 50 тысяч рублей. Для ИП от 30 до 50 тысяч, а для юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

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