Мурманский драматический театр общается с любимым зрителем виртуально

Спектакли с участием мурманских актеров «Шикарная свадьба», «Игроки», «Зачарованное царство»и «Сочельник в Манхэттене» покажут на ютуб-канале Кинешемского драматического театра имени А. Н. Островского в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Фото: Народная инициатива

Мурманский областной драматический театр «отправляется» на онлайн-гастроли в Кинешму. Об этом сообщило руководство театра.

Спектакли с участием мурманских актеров «Шикарная свадьба», «Игроки», «Зачарованное царство»и «Сочельник в Манхэттене» покажут на ютуб-канале Кинешемского драматического театра имени А. Н. Островского в рамках федеральной программы «Большие гастроли».

Тем временем, пока театр закрыт из-за ограничительных мер, стартует его новый проект «Ближе». Его авторами стали актеры театра Александр Покатнев и Юрий Луговых. Видеозаписи проекта будут публиковаться на сайте театра и его группах в социальных сетях по понедельникам, средам и пятницам. Зрители смогут увидеть интервью с Владимиром Равдановичем, Юлией Васьковой, Анастасией Бородихиной, Маргаритой Османовой, Александром Покатневым, Натальей Молчановой, Александром Водопьяновым. В проекте принимает участие большая часть артистов театра.

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