Погода в Мурманске и области на 14 и 15 ноября 2020 года: тепло и порывистый ветер

В ближайшую неделю на большинстве рек Мурманской области начнется таяние льда. Фото: Олег ФИЛОНОК

Неделя началась со снега и похолодания, однако спустя пару дней в Заполярье немного потеплело. Что же ждет северян на выходных?

14 ноября в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможны небольшие осадки. В отдельных районах ночью и утром туман. Ветер юго-западный умеренный, днем местами сильный. Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днем от 0 до +5. На дорогах все еще стоит опасаться гололедицы.

- С 14 по 16 ноября Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии обширной циклонической депрессии, расположенной над Норвежским, Гренландским и Баренцевым морями. По Мурманской области в этот период ожидаются местами осадки, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью от +2 до -3 градусов, днем от 0 до +5, - поделились в мурманском гидрометцентре.

В ближайшую неделю на большинстве рек Мурманской области начнется таяние льда.

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