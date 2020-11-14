Четырехметровую мозаику святого Трифона Печенегского установили на территории кафедрального собора Мурманска

Ее автор – мастер из Санкт-Петербурга Олег Тихомиров. Фото: Мурманская Епархия.

Четырех метровая мозаика святого Трифона Печенегского установлена на территории Свято-Никольского кафедрального собора Мурманска. Размещена мозаика на здании Епархиального управления, слева от собора.

Ее автор – мастер из Санкт-Петербурга Олег Тихомиров. Автор изобразил просветителя лопарей, строителя храмов и монастырей на Кольской земле в полный рост. В одной руке он держит храм, в другой – свиток. Размер полотна четыре на два метра.

Ее заказал два года назад епископ Североморский, а ныне митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. Установить мозаику планируют возле поворота с федеральной трассы «Кола» к Свято-Троицкому Трифонов Печенгскому мужскому монастырю.

– Мозаика будет находиться территории Никольского собора, пока для нее не подготовят подобающее место для ее постоянного нахождения. Мозаика имеет такой большой размер специально для того, чтобы каждый проезжающий по федеральной трассе видел из далека фигуру просветителя нашего края и поворот к его любимому детищу, Троицкому монастырю, – сообщил Владыка Митрофан.

Сейчас мозаику может увидеть любой желающий для этого нужно прийти на территорию кафедрального собора.

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