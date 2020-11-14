Жители Мурманской области больше страдают от космической погоды, чем жители других широт

По словам Вячеслава Бурова, амплитуда магнитных бурь в средних и полярных широтах может разниться в 100 раз. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жители Мурманской области больше страдают от космической погоды, связанной с солнечной активностью, чем жители других широт. Такое заявление на днях сделал руководитель Центра космической погоды для нужд аэронавигации при Институте прикладной геофизики, больше известного как Росгидромет, Вячеслав Буров.

– Воздействие идет на полярные области. Именно в этих регионах наблюдается наибольшее проникновение частиц. Магнитное поле воздействует на людей, которые живут за Полярным кругом. Те люди, которые живут на широтах выше Мурманска или еще где-то, они, конечно, испытывают воздействие на изменение космической погоды гораздо более сильное, чем те люди, которые живут в средних широтах, – сказал ученый.

По словам Вячеслава Бурова, амплитуда магнитных бурь в средних и полярных широтах может разниться в 100 раз. Из-за этого в высоких широтах происходят сбои в работе приборов.

Отметим, что некоторое время назад президент РФ Владимир Путин утвердил стратегию развития Арктической зоны страны и обеспечения национальной безопасности до 2035 года.

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