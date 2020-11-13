В Мурманске для строительства подъездных путей снесут 86 деревьев и пересадят 10 кустарников

Снесенную растительность планируется компенсировать посадкой новых деревьев, кустарников и газона. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманске планируется строительство подъездных путей к участкам для жилищного строительства на улице Градостроителей. Для этого потребуется снести 86 деревьев, среди которых 61 береза, 5 ив, 17 сосен и 3 рябины. Кроме этого некоторые зеленые насаждения планируется пересадить. В их числе 10 кустов можжевельника и одна сосна. Также планируется санитарная обработка одной березы.

Комитет градостроительства и территориального развития администрации Мурманска дал согласие для проведения вышеперечисленных работ, а комитет по развитию городского хозяйства оформил соответствующее разрешение. Снесенную растительность планируется компенсировать посадкой новых деревьев, кустарников и газона.

- За снос зеленых насаждений будет выполнено компенсационное озеленение в виде посадки 20 деревьев лиственных пород, 30 кустарников декоративных пород и обустройства 72 квадратных метров газона в местах, указанных комитетом по развитию городского хозяйства, - сообщает администрация города.

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