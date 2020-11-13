Перекрытие въезда и выезда в Мурманске в ноябре 2020 года: дата, причина, где будет закрыта дорога

В этом месяце водителям автомобилей снова придется потерпеть неудобства, если они планируют выехать или наоборот проехать в город. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Дорожные работы на въезде к Мурманску проводят регулярно. Последний раз они длились с 21 по 25 сентября. В этом месяце водителям автомобилей снова придется потерпеть неудобства, если они планируют выехать или наоборот проехать в город. Хотя дорога будет перекрыта не на весь день, а лишь в утренние часы.

- В связи с проведением взрывных работ на участке реконструкции подъезда к городу Мурманск, километр 14+297 – километр 19+027 будет закрыто движение для всех видов транспорта ежедневно с 16 ноября по 19 ноября 2020 года включительно, в период с 10.00 до 12.00. Объезд перекрываемого участка возможен только по Мурманску, - сообщили в Мурманскавтодоре.

В эти дни мурманчанам и жителям области стоит заранее подумать о будущем маршруте, чтобы не нарушить свои планы.

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