Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: прирост больных коронавирусом по Северо-Западу

Показатель увеличился на 8% - с 21 147 до 22 821 заболевших. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дела с коронавирусом в Мурманской области обстоят печально - каждый день фиксируется по 240-250 новых зараженных и несколько смертей. Однако вот уже вторую неделю в Заполярье отмечается наименьший рост заболеваемости COVID-19 среди регионов Северо-Западного федерального округа.

- Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подсчитал количество выявленных случаев COVID-19 с 7 по 13 ноября. За неделю выявлено 23 087 инфицированных по всему Северо-Западу (неделей ранее - 17 718). Рост количества заболевших зафиксирован во всех регионах округа. Наименьший рост в процентном соотношении за неделю наблюдался в Мурманской области. Показатель увеличился на 8%, или на 1 674 человека (с 21 147 до 22 821), - сообщили в регинальном оперштабе.

Наибольшее количество новых заболевших фиксируется в Санкт-Петербурге - рост на 16% за неделю (+10474). Следом за ним - Архангельская область с увеличением на 11% (+2409). Самый существенный прирост в процентном соотношении зафиксирован в Карелии — 27% за неделю (+1968).

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