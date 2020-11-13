Отметим, что всего для обслуживания дорог района «Центр» подрядчик намерен задействовать 39 единиц техники. Фото: Правительство Мурманской области.

Автоподъезд к Териберке зимой будут расчищать пять машин: автогрейдер, погрузчик, два роторных снегоочистителя и комбинированная дорожная машина.

Об этом стало известно после визита вице-губернатора Юрия Сердечкина и министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артема Гришина в Кильдинстрой. Чиновники осмотрели технику, которой нынешней зимой предстоит убирать снег на дорогах в центральном районе региона и встретились с руководителем подрядной компании ООО «Кольское дорожное управление».

Компании по контракту предстоит обслуживать более тысячи километров дорог. В их числе и важный автоподъезд к Териберке.

– Это направление знаковое и особенно важное с туристической точки зрения, поэтому зимой я планирую периодически выезжать туда и проверять, хватает ли техники и запасов реагентов. Впрочем, аналогичные проверки без предупреждения будут и на других направлениях. Считаю, что это действенная практика контроля за качеством обслуживанием дорог, – подчеркнул Юрий Сердечкин.

Отметим, что всего для обслуживания дорог района «Центр» подрядчик намерен задействовать 39 единиц техники. В компании уже заготовили к предстоящему сезону нормативный запас песчано-соляной смеси и другие противогололедные материалы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После вмешательства прокуратуры Ледовое озеро в Мурманске вновь проверяют на загрязнение. Возможной причиной экологической проблемы являются выбросы от заправки и станции техобслуживания (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru