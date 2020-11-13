34-летний житель Мурманска угрожал своей матери расправой и обокрал ее

Злоумышленника задержали и завели на него уголовно дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вместо того, чтобы зарабатывать себе на жизнь честным трудом, 34-летний мурманчанин решил ограбить собственную мать. В итоге, мужчине пришлось попрощаться со свободой на ближайшее время.

Известно, что инцидент произошел ночью 3 ноября этого года в одной из квартир, расположенной в доме на проезде Ивана Халатина в Мурманске. Северянин, угрожая матери расправой, похитил ее мобильный телефон и банковскую карту, после чего снял со счета последней 10 тысяч рублей.

Злоумышленника задержали и завели на него уголовно дело по части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж, совершенный с угрозой применения насилия".

- Суд счел обоснованными доводы следствия о том, что оставаясь на свободе, ранее судимый за совершение аналогичного преступления мужчина может скрыться, продолжить совершать преступления, а также оказать давление на мать. Было решено заключить его под стражу сроком на два месяца, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

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