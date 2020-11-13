Житель Умбы на глазах у собаки убивал ее щенков

Злодеяния мужчины не остались безнаказанными. Фото: Павел КЛОКОВ

В июне этого года Кандалакшский районный суд вынес приговор жителю Умбы, который с особой жестокостью убил четырех щенков. Избавиться от малышей его попросила местная жительница, которая не знала, что делать с потомством беспородной бесхозной собаки.

Женщина не стала обсуждать с земляком, как именно он это сделает. А меж тем мужчина не стал выбирать гуманный способ.

- С целью получения прибыли Р. пошел к месту обитания щенков, где у него возник умысел умертвить животных садистскими методами, причинив им боль и страдания - поочередно каждого из щенков несколько раз ударил головой о стену, причинив щенкам повреждения, повлекшие мучительную гибель животных. После этого Р., убедившись, что все четыре щенка погибли, сообщил об этом соседке, получив за данную услугу денежные средства, которые впоследствии потратил на личные нужды, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Злодеяния мужчины не остались безнаказанными. Лай собаки, которая пыталась спасти своих малышей, и визги щенков услышали жители близлежащих домов. Они пошли к заброшенному зданию, где всегда подкармливать животных, и нашли трупы детенышей и кровь на стенах.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пунктами «в, д» части 2 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть за жестокое обращение с животными в целях причинения им боли и страданий, из корыстных побуждений, совершённое с применением садистских методов в отношении нескольких животных, повлекшее их гибель. Суд признал северянина виновным и приговорил к 1 году 6 месяцам исправительных работ. Как не пытался мужчина обжаловать приговор, он вступил в силу.

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