В Никеле выбрали чиновника, которому вручат антипремию "Лапша года"

Жители Печенгского района припомнили своим чиновникам все обещания, которые не воплотились в жизнь, и учредили народную антипремию «Лапша года». Фото: vk.com/public186181782

У каждого слуги народа есть невыполненные обещания. Дело, как говорится, житейское: кто-то чересчур старался во время выборов, кто-то искренне обещал что-то сделать или справить, но обстоятельства оказались сильнее.

Жители Печенгского района припомнили своим чиновникам все обещания, которые не воплотились в жизнь, и учредили народную антипремию «Лапша года». На нее выдвинули трех власть имущих.

- Замглавы Печенгского района Александр Морозов публично обещал, что при объединении в округ его центром останется Никель, а в итоге зарегистрировали новую администрацию в Заполярном. Второй кандидат - глава администрации Печенгского района Эдуард Затона, который пообещал включить теплицу школы №20 в концепцию развития Печенгского района для ее восстановления, но не включил. А директор МУП "Сети Никеля" Андрей Панасенков обещал построить нормальную туалетную комнату для женской части коллектива, но пока это так и остается обещанием, - сообщает паблик " Никель, поговорим по-соседски".

За кандидатов антипремии голосовали жители Никеля и всего района. В итоге больше всего голосов набрал Александр Морозов, - пишет паблик. - Напоминаем, что наша конечная цель в том, чтобы в итоге ее никому не вручать, чтобы нам перестали давать пустые обещания, но это еще в далеком будущем. Не забывайте, обладателя следующей статуэтки мы с вами начнем выбирать уже в январе 2021 года! Первым этапом этого сложного выбора станет прием номинантов от жителей Никеля! А пока нам предстоит попытаться торжественно вручить статуэтку ее обладателю.

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