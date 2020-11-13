«Фитнес», «Содержанки» и «Игра Престолов»: что смотрят мурманчане в онлайн-кинотеатре?

Показателен интерес зрителей и к зарубежным сериалам: в топ-5 многосерийных кинолент вошли культовые «Друзья» и «Игра престолов». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В период самоизоляции жители Мурманского региона отдали предпочтение российским сериалам – «Фитнес», «Содержанки» и «Чики». Суммарно их посмотрели около 30 000 раз. Такие выводы сделали аналитики МегаФона, изучив трафик собственного сервиса МегаФон ТВ за 9 месяцев 2020 года.

Показателен интерес зрителей и к зарубежным сериалам: в топ-5 многосерийных кинолент вошли культовые «Друзья» и «Игра престолов».

Список самых популярных фильмов сервиса МегаФон ТВ возглавил детектив «Достать ножи». На втором месте – яркая новинка этого года «Джентльмены». Также в пятерку лидеров попали «Джокер», «Плохие парни навсегда» и «Ford против Ferrari».

Добавим, что более 34% зрителей в основном выбирали комедийный контент, на втором месте по популярности – драмы, на которые пришлось порядка 28% всех просмотров с начала года. При этом российские фильмы и сериалы оказались более востребованы, чем зарубежные: на долю контента отечественных производителей пришлось 53% видеосмотрения.

Среди жанров кинофильмов самым популярным стала комедия, которую выбирал каждый третий пользователь сервиса. В топ-5 также вошли драмы, мультфильмы и триллеры. И хотя больше половины фильмов пользователи смотрели лишь один раз, некоторые стали по-настоящему популярными: около 5% кинолент, которым зрители отдали предпочтение 10 и более раз.

«Пандемия прямо или косвенно повлияла на медиапотребление. Доля пользователей, предпочитающих смотреть фильмы онлайн выросла. Так, за 9 месяцев этого года число пользователей сервиса в регионе выросло почти на 20%. Причем большинство наших клиентов для просмотра художественных фильмов и сериалов выбирают смартфон или планшет, ведь трафик при использовании сервиса МегаФон ТВ не тарифицируется», – говорит директор регионального отделения МегаФон в Мурманске Владимир Чуйко.

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