В Никеле рядом с рекой Колосйоки образовался мазутный отстойник

В адрес местной администрации было внесено представление. Фото: Олег ФИЛОНОК

Прокуратура Печенгского района провела проверку информации в соцсетях - общественники сообщили об экологической проблеме в Никеле.

Оказалось, что на улице Советской в районе котельной ОАО «Мурманэнергосбыт» находятся два водоема, так называемые «прудки-отстойники», вода в которых загрязнена нефтепродуктами. Проблема в том, что эти прудки находятся в непосредственной близости к реке Колосйоки.

- В силу части 1 статьи 65 Водного кодекса РФ территории, которые примыкают к береговой линии рек, являются водоохранными зонами и на них устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности для предотвращения загрязнения водоемов, а также сохранения среды обитания животного и растительного мира. Ширина водоохранной зоны для рек, аналогичных по протяженности реке Колосйоки, составляет сто метров, - отметили в прокуратуре Мурманской области.

При этом какие-либо меры по защите реки от загрязнения химическими отходами администрацией Печенгского района не принимаются, что может создать угрозу причинения вреда окружающей среде.

Для устранения выявленных нарушений в адрес главы местной администрации внесено представление, которое сейчас находится на рассмотрении.

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