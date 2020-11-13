Житель Печенгского района получил условный срок за повторное избиение полицейских

Злоумышленнику вынесли приговор в суде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Печенгский районный суд вынес приговор местному жителю, который избил двух полицейских. Известно, что в июле этого года пьяного мужчину в общественном месте задержали стражи порядка. Нарушителю это не понравилось, поэтому одного из правоохранителей он ударил по голове, а другого - по ноге.

Что интересно, в июне дебошир также был осужден за подобное преступление, из-за чего в его действиях усматривается рецидив.

На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителей власти,которые исполняли свои должностные обязанности". Виновность северянина нашла свое подтверждение в суде.

- Суд признал жителя Печенгского района виновным в совершении преступления, и принимая во внимание конкретные обстоятельства уголовного дела, данные о личности виновного, наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств, назначил ему наказание - лишение свободы на 1 год 10 месяцев условно, с испытательным сроком в один год, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Приговор в законную силу пока не вступил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителя Заполярного, который убил приятеля тесаком для мяса, ждет суд. 41-летний мужчина полностью признал свою вину (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru