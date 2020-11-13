По квартирам в Мурманске ходят подозрительные дезинфекторы

Северян предупреждают о странных работниках в спецкостюмах. Фото: vk.com/murmanskonline51

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области сейчас оставляет желать лучшего. Каждый день в регионе прибавляется по 240-250 зараженных опасной инфекцией и по 5-7 умерших. И пока врачи с волонтерами стараются помогать людям в непростой период, другие пытаются на этом заработать.

Так, по подъездам в Мурманске стали ходить подозрительные люди в защитных костюмах и масках, которые звонят в дверь и предлагают за определенную плату быстро провести дезинфекцию в квартире.

- Ходят по дому, предлагают услуги по дезинфекции. Говорят, якобы в подъезде несколько человек госпитализированы с коронавирусом. Услуги не дешевые... Будьте осторожны! Особенно хорошо приседают на уши людям пожилого возраста, - предупредили очевидцы в паблике "Мурманск Онлайн".

Напомним: самоизоляция для пожилых жителей Мурманской области старше 65 лет продлена.

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