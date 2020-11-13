Число умерших от коронавируса в Мурманске на 13 ноября 2020 года составило 367 человек

Коронавирус не собирается отступать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от ковида в Мурманской области продолжает расти изо дня в день. Согласной последней информации оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе умерли от ковида еще шесть человек. Всего - 367 летальных исходов. Напомним: антирекорд по числу смертей за один день в Заполярье был зафиксирован 7 ноября, когда скончались девять человек.

Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 22821 житель Заполярья. 252 новых случаев был выявлен за последние 24 часа. Больше всего заболевших приходится на Мурманск (+103, всего 12010), на втором месте Белокаменка (2354), а замыкает печальную тройку Североморск (+37, всего 2327). 83% заболевших - с легкой и средней формой течения болезни, 17% - тяжелых.

Выздоровели 18634 пациентов, из них 409 поправились за минувшие сутки.

Напомним: самоизоляцию для пожилых северян старше 65 лет продлили до 26 ноября.

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