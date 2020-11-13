В Мурманской области начался цикл онлайн-мероприятий «ЭТНОestafette»

В качестве экспертов на мероприятии выступят участники национально-культурных общественных объединений нашей области. Фото: gov-murman.ru

Министерство внутренней политики Мурманской области в рамках реализации проекта «Дом Дружбы» проводит цикл онлайн-мероприятий «ЭТНОestafette». Просветительский проект посвящен культуре и традициям народов, проживающих в Заполярье.

- «ЭТНОestafette» - это передача бесценной информации о культуре и традициях, о праздниках, о великих людях разных национальностей, об увлекательных маршрутах для путешествий и гастрономических предпочтениях разных народов, - на странице мероприятия в «ВКонтакте».

В качестве экспертов на мероприятии выступят участники национально-культурных общественных объединений нашей области. Они расскажут об особенностях кухни, праздниках, сказках, архитектуре, истории, знаменитостях и множество других интересных фактов.

Первой темой этноэстфеты стала Япония. В мурманской области проживает всего одна японка Руми Фукусима, о которой уже писала «Комсомолка».

Все северяне, интересующиеся культурой Японии, смогут поделиться своими знаниями в группе мероприятия «ВКонтакте».

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