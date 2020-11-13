В Мурманске на выходных пройдет сбор макулатуры и пластика

Пластик нужно расфасовать. Фото: vk.com/pim51

Несмотря на коронавирус, в Мурманске продолжают заботиться об экологии.Так, 14 и 15 ноября в областном центре пройдет сбор вторсырья по адресу улица Володарского 14а, подъезд 4, квартира 63. Принести ненужную бумагу и пластик можно будет с 12.00 до 17.00. Соблюдение противоэпидемических мер организаторы также учли.

- Проходите по одному в масках до отмеченной в коридоре офиса линии - там волонтеры примут вторсырье. На входе будет стоять антисептик для обработки рук, - уточнили в общественной экологической организации "Природа и молодежь" в Мурманске.

Сдать можно макулатуру: книги, журналы, газеты, тетради, бумагу, листовки, картонные коробки, упаковки из-под продуктов и вещей. Нельзя сдавать горелую, мокрую бумагу и картон, коробки с жирными или масляными пятнами (из-под пиццы или полуфабрикатов), яичные лотки, чеки, втулки, салфетки.

Из пластика принимаются ПЭТ бутылки (кроме бутылок от масла), бутылки от моющих средств, шампуней, дозаторы от жидкого мыла, гелей, крышечки и пакеты (пакеты-майки, плотные пакеты, фасовочные). Весь пластик должен быть чистым, без остатков пищи и напитков, без этикеток, расфасованный по разным пакетам.

Уточняющие вопросы можно задать, обратившись по телефону: +7 964 682 74 86 (Дарья).

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