В Мурманске директор рыболовецкой организации не выплатил зарплату на 4,8 миллионов рублей

Следствие установило, что с ноября 2018 года по март 2019-го осужденный не выплатил 79 работникам зарплату, общая сумма которой составила 4,8 миллионов рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Руководитель рыболовецкой организации Мурманска задолжал своим сотрудникам зарплату, а также скрыл от налоговой реальную сумму доходов. Следственный комитет по Мурманской области признал его виновным по соответствующим статьям о невыплате и сокрытии денежных средств.

Следствие установило, что с ноября 2018 года по март 2019-го осужденный не выплатил 79 работникам зарплату, общая сумма которой составила 4,8 миллионов рублей.

С сентября 2018-го по март 2019 года злоумышленник распорядился, чтобы организации-контрагенты перечислили заработанные деньги на другие счета. Таким образом директор предприятия смог скрыть от налоговой более 4,6 миллионов рублей.

- В ходе предварительного следствия, а также в судебном заседании злоумышленник полностью признал вину в инкриминируемых деяниях. Благодаря принятым мерам задолженность перед потерпевшими по заработной плате удалось частично погасить, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа размером 250 тысяч рублей. На данный момент приговор не вступил в законную силу.

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