В Мурманской области доля иностранных граждан на рынке труда составляет 2,5%

По состоянию на 1 ноября 2020 года в регионе привлечено к трудовой деятельности 9206 иностранных граждан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году в Мурманской области особенно пристально следят за уровнем безработицы, который растет из-за пандемии коронавируса. И особенно важно, чтобы на свободные рабочие места могли устроиться в первую очередь северяне, а затем уже жители других стран.

При правительстве Мурманской области прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников.

- Несмотря на непростую обстановку, связанную с пандемией и ограничительными мероприятиями в 2020 году, нам удалось сохранить стабильную ситуацию с привлечением иностранных работников на рынке труда Мурманской области. По состоянию на 1 ноября 2020 года в регионе привлечено к трудовой деятельности 9206 иностранных граждан, - сообщила вице-губернатор Елена Дягилева.

Доля иностранных граждан, занятых в экономике региона, составляет 2,5% от общего числа, что, как заверяют специалисты, не оказывает негативного влияния на ситуацию на рынке труда.

Как сообщила вице-губернатор, большинство иностранных граждан осуществляет трудовую деятельность в Мурманской области на основании патента и Соглашения стран о Евразийском экономическом союзе (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). Иностранные работники привлекаются в основном для реализации крупных инвестиционных строительных проектов, а также для работы в обрабатывающей промышленности.

- Важно, что в патенте, выдаваемом на территории Мурманской области, указываются профессии иностранного гражданина. Это позволяет иметь относительно полную картину не только о численности иностранных работников в регионе, но и об их профессионально-квалификационном составе, – подчеркнула Елена Дягилева.

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