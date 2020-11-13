Массовое ДТП в Мурманске на улице Свердлова: пострадал пешеход и три автомобиля

Автомобилям теперь нужен хороший ремонт. Фото: vk.com/murmansk_dtp51

12 ноября выдался богатым на разного рода ДТП, что, разумеется, совсем не радует. Так, днем в Мурманске произошла массовая авария, из-за которой пострадал пешеход. Также серьезному ремонту теперь подлежат три авто.

- В 15.45 в районе дома №3А на улице Свердлова в областном центре водитель Opel, двигаясь со стороны улицы Старостина в сторону Ленинского округа, не справилась с управлением и наехала на два припаркованных автомобиля - Ford и Lada. Из-за столкновения машина задела металлический забор, из-за чего пострадал пешеход, проходивший рядом по тротуару. Он получил телесные повреждения и был обслужен в медицинском учреждении. По данному факту проводится проверка, - уточнила "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: под Ковдором водитель Hyundai вылетел на встречку, врезался в Suzuki и погиб. Мужчина скончался в автомобиле скорой помощи.

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