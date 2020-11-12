В Североморске почтили память российских, английских и канадского летчиков, погибших во время Великой Отечественной войны

Мероприятие посетили представители управления Северного флота, городской администрации и воспитанники Североморского клуба юных моряков. Фото: Пресс-служба Северного флота

11 ноября на военном мемориальном кладбище Североморска состоялась церемония возложения венков и цветов к могилам российских, английских и канадского летчиков, которые погибли, защищая Кольский Север в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятие посетили представители управления Северного флота, городской администрации и воспитанники Североморского клуба юных моряков. Из-за пандемии не смогли приехать представители дипломатического корпуса Великобритании.

Церемонию провели со всеми предосторожностями. Количество участников было ограничено, а присутствующие были в масках и соблюдали социальную дистанцию.

- 11 ноября в странах британского содружества отмечается как День поминовения воинов, погибших на поле боя. К этой дате приурочены памятные мероприятия возле захоронения летчиков Королевских военно-воздушных сил Великобритании на мемориальном кладбище главной базы Северного флота. Они проводятся регулярно, начиная с 1995 года, - сообщила пресс-служба Северного флота

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