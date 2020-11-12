Смертельное ДТП под Ковдором: водитель Hyundai вылетел на встречку, врезался в Suzuki и погиб

По факту аварии проводится проверка. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

ДТП под Ковдором, случившееся утром 12 ноября, закончилось трагедией. К сожалению, врачи не успели спасти пострадавшего водителя.

- В 8.39 в районе 1195 километра автодороги Р-21 "Кола" водитель Hyundai, двигаясь со стороны Мурманска в сторону Санкт-Петербурга, по неустановленной причине неожиданно выехал на встречную полосу движения, где допустил касательно столкновение с движущемся навстречу автомобилем Suzuki, после чего автомобиль Hyundai съехал с дороги, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В аварии водитель Hyundai получил серьезные телесные повреждения. Мужчина скончался в автомобиле скорой помощи, когда его транспортировали в медучреждение. Причины смерти будут установлены после проведения медицинской экспертизы. По данному факту проводится проверка.

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