Погода в Мурманске и области на 13 ноября 2020 года: потепление, туман и изморось

Температура воздуха ночью от +2 до -3, днем от 0 до +5 градусов. Сохраняется гололедица. Фото: Олег ФИЛОНОК

13 ноября северян ждет облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не ожидается, однако местами возможен туман и изморось. Ветер юго-западный слабый, местами умеренный. Температура воздуха ночью от +2 до -3, днем от 0 до +5 градусов. Сохраняется гололедица.

С 13 по 14 ноября Мурманская область будет находиться под влиянием восточной части обширной циклонической депрессии, расположенной в Северной Атлантике. Среднесуточная температура воздуха на 4-6 градусов выше климатической нормы.

- По данным наблюдений на 12 ноября на реках, небольших озерах и на мелководьях крупных водоемов наблюдаются забереги, шугоход, неполный ледостав, ледостав. Лед непрочный, поэтому выход на него опасен! На открытых акваториях крупных водоёмов - чисто, - предупредили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: из-за теплой зимы медведи на Кольском полуострове никак не могут впасть в спячку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: самоизоляцию для северян старше 65 лет продлена до 26 ноября. Последние новости о коронавирусе на 12 ноября 2020 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru