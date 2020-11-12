Жителям Мончегорска пришлось несколько часов провести на холоде, чтобы попасть на прием к врачу

У поликлиники образовалась большая очередь. Фото: "Мончегорская правда"

11 ноября у поликлиники Мончегорска, что находится на проспекте Металлургов, 35, собралась толпа народу. Местным жителям пришлось несколько часов стоять на холоде, чтобы дождаться своей очереди на прием к врачу.

- При первичном обращении с температурой и кашлем пришлось полтора часа простоять на улице, так как помещение не позволяет вместить всех и соблюдать дистанцию. А затем еще три часа провела в очереди в не проветриваемом помещении, где установлен один рециркулятор, а прием ведут всего два терапевта по 10-15 минут, - пожаловалась на сложившую ситуацию северянка Татьяна Зиновьева-Мышева в группе "Мончегорская правда". - Нет ни антисептиков, ни кулера! На вопрос - есть ли туалет для пациентов - ответ был однозначный - нет! Это нормально? Отношение к больным людям потрясает!

На справедливые возмущения женщины отреагировало министерство здравоохранения Мурманской области. Там отметили, что очередь образовалась из-за людей, которые пришли закрывать больничный лист и явились слишком рано.

- Все такие пациенты были проинформированы медицинской организацией о дате и времени приема, однако обратились в поликлинику не в назначенное время. Ранее подобных ситуаций не возникало. Будет открыт дополнительный кабинет для оформление листов нетрудоспособности и проработана маршрутизация пациентов в поликлинике, - уточнили в министерстве.

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