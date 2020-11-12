В Мурманске возникли проблемы с ремонтом школы №1 на улице Буркова

Здание школы №1 можно назвать одной из визитных карточек Мурманска. Фото: Администрация города Мурманска

В начале года в школе №1 на улице Капитана Буркова в Мурманске начался ремонт. Здание, которому исполнилось уже 85 лет, планировалось обновить за два года. Однако в процессе восстановления появились трудности.

- К сожалению, с кровлей возникли проблемы. Вернее, не с кровлей, а с подрядчиком, с которым заключен контракт на выполнение работ. Понятно, что любой ремонт производится сверху и вниз. И кровля в этом смысле является основным элементом. Не сделав кровлю, проводить ремонт помещений невозможно. А то, что подрядчик недостаточно ответственно подошел к исполнению контракта, это сегодня очевидно. У нас есть рычаги для того, чтобы привести его в чувство, вплоть до расторжения контракта и внесения в список недобросовестных. У подрядчика ещё есть время мобилизоваться и завершить работы в срок. И самое главное - сделать это качественно, - рассказал глава Мурманска Андрей Сысоев.

В процессе восстановления здания появились трудности. Фото: Администрация города Мурманска

Здание школы №1 можно назвать одной из визитных карточек Мурманска. В ней планируется отремонтировать системы вентиляции, отопления, канализации, электро- и водоснабжения, заменить окна и сделать новый фасад. При этом внешний вид останется прежним – белый цвет с зелеными элементами.

Сейчас учащиеся вместе со своими педагогами занимаются в прогимназии №40 и школах №43 и 53. Глава Мурманска пообещал проконтролировать ход работ по обновлению здания, чтобы дети смогли вовремя приступить к учебе, но уже в своем учебном заведении.

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