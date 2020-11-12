Жителя Заполярного, который убил приятеля тесаком для мяса, ждет суд

Виновника задержали в кратчайшие сроки. Фото: СУ СКР по МО

Посиделки двух приятелей минувшим летом закончились плачевно. Напомним: в ночь с 13 на 14 августа между мужчинами, распивавшими спиртное, произошел словесный конфликт. 41-летний мужчина не собирался решать проблему мирным путем, а схватился за тесак для рубки мяса и убил им своего 49-летнего знакомого, после чего попытался замыть следы преступления и сбежал.

Спустя несколько дней тело северянина нашли в квартире на улице Ленина. Следователем были зафиксированы множественные рубленые раны на голове и теле потерпевшего.

- Благодаря совместной работе следователей и полицейских виновника случившегося задержали в кратчайший срок и заключили под стражу. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Вину злоумышленник признал в полном объеме. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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